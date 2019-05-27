Canlı yayında açıkladı: Enes Batur gerçekten evlendi mi?

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıklamıştı. Batur, düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı. Youtube'da 10 milyon takipçisi olan Batur'un yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığı söylenirken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etti.

Enes Batur bugün de yeni paylaşımlar yaptı. Düğünden fotoğraflarını paylaşan Batur şu mesajı yayınladı:

21 yaşında yolun başındayım, hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım, yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken, umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim. Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı... Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum. Sizler ve diğerleri için tek temennim, bu mutluluğu yaşamaktan korkmayın. Unutmayın, hiç birşey için erken, hiçbirşey için geç değildir...

Ancak paylaşımda dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı. Enes Batur'un son paylaşımında yanında yer alan kişi oyuncu Damla Aslanalp'dı. Batur fotoğraflarda Aslanalp'ı da etiketledi. Aslanalp, Batur'un son filminde rol alıyor. Bu paylaşım, Batur'un takipçilerinin 'reklam' iddiasını doğrular nitelikteydi.

Batur, 2. Sayfa programına katıldı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Batur şunları söyledi:

- İlk fenomenlerden olduğum için birikimim oldu tabi. İnsanların beni ne kadar kazandığım üzerinden nitelendirmesini istemiyorum. İlk filmden para kazanamadım. Vergi borcumu ödemiştim.

- Kerimcan Durmaz o paylaşımı beni ilgilendirmiyor. Cevap vereceğim bir şey değil. Yanlış, kötü...

- Düğün davetiyesindeki Tulu Bacı'yı ben uydurdum. Tulumbacı diye seslendiğim için M harfini çıkardım.

- Söylüyorum inanmıyorsunuz gerçekten evlendim. Aşık oldum.

- Film seçmelerine gelmişti orada tanışmıştık.

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.

Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Enes Batur 2018'de vizyona giren, kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle izleyici karşısına geçmiştir.

DAMLA ASLANALP KİMDİR?

Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Tam adı Nergiz Damla Aslanalp'dır. 2013 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 'Miss Turkuaz' yarışmasında üçüncü oldu.

Mahsun Kırmızıgül, 2014 yılında çekilecek dizi filmi 'Mardin İşi'nin başrolü için 130 genç kız arasından Damla Aslanalp'i seçti.

Damla Aslanalp, 2014 yılının Ağustos ayında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği önce adının "Mardin İşi" olacağı söylenen ama sonra adı "Kadim Dostum" olarak değiştirilen ve başrollerinde İlker Aksum ve Murat Eken, Tarık Papuççuoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun yer aldığı dizide rol aldı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizide Damla Aslanalp "Lara Zaharyas" karakterini canlandırırken başrollerde Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

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