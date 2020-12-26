Canlı yayın bitti sandı, sözleri olay oldu! İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: “Maşallah şuna bak”

İlber Ortaylı söylediği sözler yüzünden sosyal medyanın dilinden kurtulamadı. Ünlü akademisyen İlber Ortaylı televizyon sunucusu ve gazeteci Cansu Canan Özgen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir canlı yayına konuk olarak katıldı. Ortaylı, yayın kapanmadan önce sözlerinin karşı tarafa gitmediğini zannederek söylediği sözler sosyal medyada büyük olay oldu.

YAYIN BİTTİ ZANNETTİ

Cansu Canan Özgen ve İlber Ortaylı’nın yaptığı canlı yayının sonunda Özgen: “Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” dedi. Ortaylı ise Özgen’e “Sağ ol” yanıtını verdi. Ardından yayının sona erdiğini düşünen Ortaylı: “Maşallah şuna bak” deyince sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.