Caner Şahin kimdir, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi Caner Şahin'in oynadığı diziler..

Caner Şahin kimdir, kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un yıldızların Hayal Köseoğu sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı.Caner Şahin Köseoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Caner Şahin ile aşk yaşıyor. Fotoğrafı görenler Caner Şahin kimdir, kaç yaşında? merak ediyor. İşte yanıtı..

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşamıştır. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermektedir. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)

2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)

2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)