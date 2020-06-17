Caner Özyurtlu'dan Biz Böyleyiz filmi için ilginç itiraf! Kendi filmini puanladı

Şimdilerde Netflix’te yayımlanan yapımla ilgili olarak sosyal medyada olumsuz eleştiriler alan Özyurtlu, “Filminin IMBD puanına baktın mı?’ yazmış biri. Oğlum ben 6 verdim zaten siz neyin gazına geliyorsunuz?” sözleriyle çıkıştı.