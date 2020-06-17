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  3. Caner Özyurtlu'dan Biz Böyleyiz filmi için ilginç itiraf! Kendi filmini puanladı
17 Haziran 2020 Çarşamba 00:05 | Son Güncelleme:

Caner Özyurtlu'dan Biz Böyleyiz filmi için ilginç itiraf! Kendi filmini puanladı

Caner Özyurtlu'dan Biz Böyleyiz filmi için ilginç itiraf! Kendi filmini puanladı

Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk ve Berrak Tüzünataç'ın oynadığı ‘Biz Böyleyiz' adlı filmin yönetmeni Caner Özyurtlu, ilginç bir itirafta bulundu.

Şimdilerde Netflix’te yayımlanan yapımla ilgili olarak sosyal medyada olumsuz eleştiriler alan Özyurtlu, “Filminin IMBD puanına baktın mı?’ yazmış biri. Oğlum ben 6 verdim zaten siz neyin gazına geliyorsunuz?” sözleriyle çıkıştı.

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