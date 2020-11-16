Caner Karaloğlu'un pandemi kurallarını hiçe sayan partisine komşular isyan etti!

Koronavirüsün tavan yaptığı bir dönemde İşadamı Caner Karaloğlu, Yeniköy’deki villasında yine 150 kişilik bir parti verdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partiye Öykü Çelik, Ali Cem Resne, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı ve Özlem Yarar gibi isimler katıldı. Partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

PARTİYE KATILANLARA PARA CEZASI



Caner Karaloğlu’nun komşuları yüksek sesten dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde polise şikayette bulundu. Karaloğlu’nun villasına polis ekipleri baskın yaptı, filyasyon ekiplerini çağırdı. Partiye katılanların evden ayrılmasına izin verilmedi. Filyasyon ve polis ekipleri eve girerek partide bulunan 150 kişiye 930 lira para cezası kesti. Partiden çıkanlar yine yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı.

Partiden çıkan isimler, yüzlerini gizlemek için büyük bir çaba sarf etti.



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Bir gün önce Akmerkez’deki partiye katılan oyuncu Öykü Çelik, yine gecenin başrol isimlerinden oldu. Caner Karaloğlu’nun lüks cipine binen Çelik, görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalıştı.