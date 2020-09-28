Caner Karaloğlu pandemi döneminde 150 kişiyle doğum günü partisi yaptı!

Sosyetik işadamı Caner Karaloğlu, önceki gece Yeniköy'de kendisine ait olduğu iddia edilen villada pandemi kurallarını hiçe saydı… Karaloğlu, yaklaşık 150 kişilik ekiple doğum günü partisi yaptı.

Takvim'in haberine göre sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partiye; Şeyma Subaşı, model Şevval Şahin, şarkıcı Ayşe Özyılmazel ve işadamı Uğur Güven de katıldı. Yüksek sesten rahatsız olan komşular ise hemen polisi aradı.

Ekiplerin geldiğini öğrenen Şevval Şahin ile Ayşe Özyılmazel partiden kaçtı. Evde kalanlar ise müziğin sesini kısıp camları kapattı. Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus'un daha önce Boğaz'daki yalılarında düzenledikleri partide ise 10 kişi Corona'ya yakalanmıştı...

Partide sabaha kadar eğlenen güzeller, maske ve mesafe kuralına aldırış etmedi!

Şevval Şahin, ifşa olmamak için sosyal medyadan paylaşım yapmadı.