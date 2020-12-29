Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisindeki o sahne ile ilgili gerçeği ağzından kaçırdı!

Bu yılın en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Caner Cindoruk ve Melis Sezen katıldıkları canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Dizinin son bölümünde Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakteri saldırıya uğramış ve o sahneler sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk o sahne ile ilgili gerçeği ağzından kaçırdı.



Sadakatsiz dizisinin 11. bölümünde Asya’nın evine maskeli bir kişi gizlice girmiş ve ona saldırmıştı. Asya’nın kafasına vazo ile vuran kişinin sosyal medyada Volkan olabileceği şeklinde yorumlar yapılmıştı. Caner Cindoruk o sahne ile ilgili bilgiyi izleyicilerle paylaştı.

“ASYA’YI BOĞAN KİŞİ SEN MİSİN?”

Melis Sezen ile canlı yayında takipçileri ile konuşan Caner Cindoruk “Asya’yı boğan kişi sen misin?” sorusuna: “Ben değilim, hadi ipucu madem veriyoruz, ben değilim” sözleri şaşkınlık yarattı. Muhtemelen heyecan yaratan ve merakla dizide yanıtı beklenen bu soruyu Caner Cindoruk’un geçiştirmesi bekleniyordu ama hiç de öyle olmadı. Oyuncu, bir anda verdiği bu yanıtla şaşırttı.