Caner Cindoruk ne kadar iyi oynasa da izleyicilerin tepkisini çekmekten kaçamıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile büyük çıkış yakalayan Caner Cindoruk, Cansu Dere ile başrolleri paylaşıyor. Dizi bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alsa da izleyiciler diziyi izlerken sinirlerine hakim olamıyor. Caner Cindoruk, Volkan karakterini her ne kadar çok iyi canlandırsa da seyircinin tepkisi çekmekten kurtulamıyor.

Dizide eski eşi Asya ile ilgili gösterdiği davranış ve tavırlardan dolayı izleyici tarafından hiç sevilmeyen Volkan karakteri sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuluyor. İşte Sadakatsiz dizisinde Volkan karakteri ile ilgili yapılan ilginç yorumlardan bazıları...

-“Volkan bu kadar da ileriye gidemezsin ya olur da bu kadarı da olmaz.”

-“Volkan sen nasıl bir insansın, şeytanın erkekte ruh bulmuş halisin.”

-“10 dakika izliyorum, 1 saat sövüyorum.”

-“İnsanları kendinden tiksindiriyor.”

-“Volkan’ın Asya’yı içten içe özleyip, kıvranışına güldüm hem de sinsi hareketlerine sinir oldum.”

-“Volkan, aşırı iğrenç. Asya, zamanında hata etmiş.”

-“Volkan’dan tiksiniyorum. Hem aldatıyor hem üste çıkmaya çalışıyor. Bölüm bitene kadar adama saydırıyorum resmen. İzlerken saydıran tek ben miyim?”

-“Allah herkesi Volkan gibi karaktersizlerden korusun.”

-“Adamın gırtlağına yapışasım geliyor.”

-“Rabbim hiçbir kadının karşısına Volkan gibi erkekleri çıkartmasın.”