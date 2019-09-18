Canan Karatay ve Nebahat Çehre capslere cevap verdi

Usta sanatçı Nebahat Çehre ile Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaşlarının birbirlerine yakın olması nedeniyle sosyal medyada birçok tiye alma paylaşımları yapılmış, "Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?" yorumları yapılmıştı. Karatay ve Çehre bu espirili paylaşımlar hakkında açıklamalar yaptı.

"Genç ve güzel kalmamın sebebini sağlıklı beslenmek" olarak açıklayan 76 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay, "Nebahat Hanım, çok önemli ve değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye Güzeli. Caps'lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum" dedi.

75 yaşında hala güzelliği ile büyüleyen usta oyuncu Nebahat Çehre ise "Canan Hanım'a saygım sonsuz. Hayatını bilime vermiş değerli bir profesör. Caps'leri görünce utanıyorum. Benim sırrım düzenli hayat sürmem" dedi.