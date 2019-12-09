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  3. Can Yaman'la partner olmaktan vazgeçen Pınar Deniz, Özcan Deniz ile el sıkıştı

Can Yaman'la partner olmaktan vazgeçen Pınar Deniz, Özcan Deniz ile el sıkıştı

Can Yaman'la partner olmaktan vazgeçen Pınar Deniz, Özcan Deniz ile el sıkıştı

Can Dostum adlı dizide Can Yaman'la partner olacak olan Pınar Deniz, oyuncunun son yaptığı açıklamaların ardından projeden çekildiğini açıklamıştı. O projeden ayrılan Deniz yeni bir dizi için el sıkıştı.

Can Yaman ile Pınar Deniz’in Can Dostum isimli dizide başrol oynaması bekleniyordu. Ancak Can Yaman’ın İspanya’da katıldığı programda kadın hayranına “arka odaya geçelim” şeklindeki sözlerinden sonra gündeme bomba gibi düşmesiyle Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, diziyi iptal etti. Can Yaman’ın dizisinin önce Eylül ayına ertelendiği söylenmişti ancak şimdilerde tamamen iptal edildiği konuşuluyor.

YENİ ANLAŞMA SAĞLADI

Pınar Deniz ise Can Yaman'ın açıklamalarının ardından diziden ayrıldığını belirtmişti. Son olarak Deniz’in yeni rotası belli oldu. Güzel oyuncunun, Özcan Deniz’in yeni dizisi 'Kral'da rol alacağı öğrenildi. Ayrıca Pınar Deniz, projede Burak Deniz ile partner olacak.


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