Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7765
  • 6,5699
  • 261.566
  • 95.479
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman'ın sevgilisi Demet Özdemir: 'Komşuya yakalanmadan...'

Can Yaman'ın sevgilisi Demet Özdemir: 'Komşuya yakalanmadan...'

Can Yaman'ın sevgilisi Demet Özdemir: 'Komşuya yakalanmadan...'

Demet Özdemir'in asansör selfie'si Instagram'da beğeni topladı. Demet Özdemir'in paylaşımı kısa süre içerisinde 470 bin kişi tarafından beğenildi.

Bir süredir Instagram'da sık sık paylaşımlar yapmaya başlayan Demet Özdemir bu kez asansörde ayna karşısında çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisini sundu. Fotoğrafının altına (Asla komşuya yakalanmadan çekilmiştir) notunu düşen Özdemir'in paylaşımı 470 bine yakın kullanıcı tarafından beğenildi.

Can Yaman'la Maldivler'e gittiği iddia edilmişti!

'Erkenci Kuş'ta Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir'in adı rol arkadaşı Can Yaman'la aşk dedikodularına karışmıştı. İkili iddiaları kabul etmese de kimseyi inandıramamıştı. Bayramı bile birlikte geçiren çiftin son olarak Maldivler'e tatile gittikleri iddia edilmişti. Özdemir ve Yaman iddialar karşısında sessiz kalmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Kadın hastalarda çok nadir rastlanan ‘ağaç adam sendromu’na HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) şeki

Bangladeşli ´Ağaç Adam´ Ellerinin Kesilmesini İstedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Otomotivin yolculuğu bu müzede: Anadolu Arabaları Müzesi