Can Yaman'ın sevgilisi Demet Özdemir: 'Komşuya yakalanmadan...'

Bir süredir Instagram'da sık sık paylaşımlar yapmaya başlayan Demet Özdemir bu kez asansörde ayna karşısında çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisini sundu. Fotoğrafının altına (Asla komşuya yakalanmadan çekilmiştir) notunu düşen Özdemir'in paylaşımı 470 bine yakın kullanıcı tarafından beğenildi.

Can Yaman'la Maldivler'e gittiği iddia edilmişti!

'Erkenci Kuş'ta Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir'in adı rol arkadaşı Can Yaman'la aşk dedikodularına karışmıştı. İkili iddiaları kabul etmese de kimseyi inandıramamıştı. Bayramı bile birlikte geçiren çiftin son olarak Maldivler'e tatile gittikleri iddia edilmişti. Özdemir ve Yaman iddialar karşısında sessiz kalmıştı.



