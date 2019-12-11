Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8102
  • 6,4397
  • 274.02
  • 107941
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman'ın olay sözlerine bir yorum da İlker Kaleli'den: Libido anlamadığım bir konu

Can Yaman'ın olay sözlerine bir yorum da İlker Kaleli'den: Libido anlamadığım bir konu

Can Yaman'ın olay sözlerine bir yorum da İlker Kaleli'den: Libido anlamadığım bir konu

İlker Kaleli, Can Yaman’ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Can Yaman, verdiği röportajda “Erkenci Kuş” dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir’le aralarındaki uyumdan söz ederken tartıışma yaratan sözlere imza atmıştı.

Yaman, “Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.” demişti.

Sanat dünyasından çok sayıda isim de oyuncunun bu sözlerini eleştirmişti. Son olarak bu sözler oyuncu İlker Kaleli'ye soruldu. Kaleli ise, "Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular. O işleri pek fazla takip etmiyorum" dedi.


Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti!
Ivana Sert sevgilisinden ayrıldı!
Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama: Kendimi harcadım
Güzel oyuncuyu utandıran soru
'Rap, pop müziği yendi'
<p>Olay, Şehit Halil İbrahim Caddesi´nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

İstanbul´da İş Adamına Silahlı Saldırı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

8 milyon bina için tarihi adım! Daire başına 50 TL

Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı