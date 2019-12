'Bilge adamdan bilge cümleler'

Son dönemin popüler isimlerinden Can Yaman'ın bir röportajında sarf ettiği ‘Oyuncular libidosu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor’ polemik yarattı. Son dönemlerde yaptıkları işler başarılı olmayan erkek oyuncuların hepsinin ‘libidosu olmayan’ partnerlerle çalıştığı iddiasında bulunan Yaman’ın bu demecine en sert tepkiyi Berrak Tüzünataç'tan geldi. ‘Kurşun’ dizisinde rol alan Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı mesajla Yaman’ın sözlerinden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi: “Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he Vay be Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklamışsın.”