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'Bilge adamdan bilge cümleler'

'Bilge adamdan bilge cümleler'

Yurtdışına yaptığı gezilerle ve burada kendisine gösterilen aşırı ilgi ile de gündeme gelen Can Yaman’ın bir röportajında sarf ettiği sözlere Berrak Tüzünataç sert tepki gösterdi.

Son dönemin popüler isimlerinden Can Yaman'ın bir röportajında sarf ettiği ‘Oyuncular libidosu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor’ polemik yarattı. Son dönemlerde yaptıkları işler başarılı olmayan erkek oyuncuların hepsinin ‘libidosu olmayan’ partnerlerle çalıştığı iddiasında bulunan Yaman’ın bu demecine en sert tepkiyi Berrak Tüzünataç'tan geldi. ‘Kurşun’ dizisinde rol alan Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı mesajla Yaman’ın sözlerinden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi: “Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he… Vay be… Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklamışsın.” 


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