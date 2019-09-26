Can Yaman'ın komşu kızıyla dikkat çeken randevusu

Can Yaman, katıldığı bir partide Türk dizilerini Yunanistan'da yayınlatan Victory Entertainment'ın sahibi Kostas Sakkaris'in kızı Maria Sakkari'yle tanıştı. Profesyonel tenisçi Sakkari ile Can Yaman'ın, hem spordan hem de Türk dizilerinden konuştuğu öğrenildi. Yunanistan'ın en ünlü tenisçileri arasında bulunan 24 yaşındaki Sakkari 'yle Yaman'ın sohbeti, objektiflere yansıdı.