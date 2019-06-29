Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Can Yaman sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kaslı vücut fotoğrafıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Yakışıklı oyuncunun fit vücuduyla yaptığı paylaşım takipçiler bazı takipçiler tarafından çok beğenilirken bazı takipçiler fotoğrafı "estetik" bulmadı. Can Yaman'ın 'kas şovu' fotoğrafındaki paylaşımın altındaki yapılan yorumlarda takipçiler ayrılığa düştü.