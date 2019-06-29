Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman son medya hesabından paylaştığı kaslı vücut fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Yorum yağmuruna tutulan paylaşım ünlü oyuncunun takipçilerini ikiye böldü.

Can Yaman sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kaslı vücut fotoğrafıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Yakışıklı oyuncunun fit vücuduyla yaptığı paylaşım takipçiler bazı takipçiler tarafından çok beğenilirken bazı takipçiler fotoğrafı "estetik" bulmadı. Can Yaman'ın 'kas şovu' fotoğrafındaki paylaşımın altındaki yapılan yorumlarda takipçiler ayrılığa düştü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Burcu Esmersoy'un dudaklarına ne oldu? 'Ne dolgu var, ne botoks!'
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
<p>Kastamonu´nun İnebolu ilçesinde hortum oluştu. Karadeniz açıklarında çıkan hortum, İnebolu sahili

Karadeniz´de Sahile Yaklaşan Hortum Vatandaşları Korkuttu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı