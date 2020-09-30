Can Yaman'ın İtalya'da kaldığı otele hayranları akın etti!

Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı.

OTELİN ÖNÜNE GELDİLER

İtalya’dan gelen görüntülerde, Can Yaman’ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranları pandemiyi önemsemedi.

Bu kadar yoğun hayran kalabalığına rağmen Yaman'ın, İtalya'da otobüs kullanması dikkat çekti.