Can Yaman'ın iğrenç yanıtına menajerinden tuhaf savunma!

İspanyol bir kadın, Can Yaman'ın konuk olduğu programda oyuncuya, "Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” sorusunu sordu. Bu soru karşısında Yaman, "Arka odaya geçelim" dedi ve bu yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BUNLAR NEDEN HİÇ KONUŞULMUYOR?'

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Can Yaman’ın menajeri şu açıklamayı yaptı: "Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz. Can Yaman o röportajda 2.5 saat konuşuyor ve Hollywood’dan sonra Türk dizi ve filmlerinin dünyadaki başarısını çekimlerin zorluklarını ve emekleri anlatıyor. Diğer iki dizisi de İspanya’ya satıldı ve o hafta İspanya’da sosyal medyada bir numaraydı. Ama bunlar neden hiç konuşulmuyor."