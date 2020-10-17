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17 Ekim 2020 Cumartesi 13:56 | Son Güncelleme:

Can Yaman'ın hayatı kitap oldu

Can Yaman'ın hayatı kitap oldu

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Can Yaman'ın hayatını konu alan bir kitap yazıldı. Bir İtalyan gazetesinde çalışan Floriana Rullo'nun, 'Can Yaman Seni Sonsuza Dek Seveceğim' adını verdiği kitap İtalya'da okuyucularla buluştu.

Son dizisi Bay Yanlış'ın erken final yapmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Can Yaman'ı şaşırtan bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; İtalya'ya her gidişi olay olan ve orada ciddi bir hayran kitlesi bulunan 30 yaşındaki Can Yaman'ın hayatını konu alan bir kitap yazıldı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çalışan Floriana Rullo'nun 'Can Yaman Seni Sonsuza Dek Seveceğim' adını verdiği kitap İtalya'da okuyucularla buluştu. Gazeteci ve kitap yazarı Floriana Rullo, "Kitaba ilgi oldukça fazla. İtalya'da Can Yaman'ı çok fazla merak ediyorlar. Bu kitapta Can Yaman'ın ailesi, çocukluğu, öğrencilik yılları, özel hayatı, hayranlarıyla yapılmış söyleşiler ve Can Yaman'ın çıkışı noktası olan 'İnadına Aşk' dizisiyle ilgili ilginç anekdotlar yer alıyor" açıklamasında bulundu. Can Yaman'ın hayatını konu alan bu kitap 12.9 Euro'ya (120 TL) satılıyor.

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