Can Yaman'ın eski aşkı Demet Özdemir'e yaptığı yorum olay oldu!

Can Yaman ve Demet Özdemir, bir dönem aşklarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun süre ilişkileri olup olmadığı merak edilen çiftten Can Yaman, "Gerçek hayatta hiç sırılsıklam aşık olmadım. Ama dizilerde oldum. Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal" itirafında bulunmuştu. Yaman'ın bu açıklamasının ardından ikilinin rol aldıkları dönem birlikte oldukları ortaya çıkmıştı.

ESKİ AŞKA OLAY YORUM!

Son olarak sosyal medyada hala takipleşen çiftten Demet Özdemir, karantina günlerinden bir paylaşım yaptı. Evinin bahçesinde çekilen kareleri Instagram'dan paylaşan oyuncuya eski aşkı Can Yaman, "C vitaminini giymişsin :)" yorumu geldi. 5 binin üzerinde beğeni alan yorum, sosyal medyada olay oldu.

Çiftin fanları bu yorum sonrası 'Yeniden aşk olur mu?' diye merak etmeye başladı.