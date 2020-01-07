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  3. Can Yaman'ın bedelli imajı şoke etti! Askerlik için saçı sakalı kesti

Can Yaman'ın bedelli imajı şoke etti! Askerlik için saçı sakalı kesti

Can Yaman'ın bedelli imajı şoke etti! Askerlik için saçı sakalı kesti

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar sebebiyle ülkede pek çok insandan tepki gören oyuncu Can Yaman bedelli askerlik için saçını ve sakalını kesti. Yaman, asker traşını yaptıktan sonra berberiyle birlikte selfie çekti. Oyuncuyu saçsız ve sakalsız tanıyamayan kullanıcılar ise sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getirdi.

Erkenci Kuş dizisi ile ekranlarda yer alan ve son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla tepki çeken Can Yaman bedelli askerlik nedeniyle saçını sakallarını kesti. Yaman’ın traş olduktan sonra berberiyle çekildiği fotoğraf sosyal medyaya düştü. Oyuncunun saçsız ve sakalsız hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Can Yaman askerliğini yapmak üzere İzmir’deki birliğine teslim oldu.


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