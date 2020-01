Can Yaman, askerde annesi ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Yaman, fotoğrafın altına "Canım annem" notunu düştü. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Gelen yorumlar arasında annesinin ne kadar genç göründüğü de belirtildi. Can Yaman'ın takipçileri annesi ile ilgili arama yapmaya başladı. Can Yaman'ın annesi kimdir? Can Yaman'ın annesi kaç yaşında, nereli? merak ediliyor.

CAN YAMAN'IN ANNESİ KAÇ YAŞINDA?

Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman'dır. Yaşına göre daha genç görünen Güldem Yaman'ın 50'li yaşlarının başında olduğu biliniyor.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman (d. 8 Kasım 1989, İstanbul), Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik ve Dolunay adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncudur.

Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

Baba tarafından Arnavut kökenlidir.

Filmografi

2014 Gönül İşleri Bedir Yardımcı Karakter

2015 İnadına Aşk Yalın Aras Başrol

2016 Hangimiz Sevmedik Tarık Çam Başrol

2017 Dolunay Ferit Başrol

2018- Erkenci Kuş Can Divit Başrol