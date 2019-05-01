Can Yaman'ın annesi görenleri hayrete düşürdü!
Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın bugün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu. Can Yaman annesi Güldem Yaman'ın yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Yakışıklı oyuncu Can Yaman fotoğrafın altına, "Doğum günün kutlu olsun canım annem... Harika bir anne, inanılmaz fedakar bir insan olduğun için sana ne kadar minnettar olsam az , seni çok seviyorum" notunu düştü.
İŞTE CAN YAMAN'IN FOTOĞRAFINA YAPILAN YORUMLAR
* Anne mi valla abla gibi duruyor
* Anne ogul ne güzelsiniz siz böyle birlikte daha nice senelere
* iyi ki doğmuşsunuz da böyle güzel kalpli ve içten bir çocuğa annelik edip onu yetiştirmişsiniz
* maşallah anneniz ablanız gibi duruyor. Canyaman o kadar bağlı anneye helal olsun mutlu seneler
* Ne mutlu sana böylesine güzel bir Anneye sahipsin Can doğum günün kutlu olsun guldemcan Anne nice mutlu yaşlara