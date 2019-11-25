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  3. Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Kendisine hakaret eden bir takipçisini böyle ifşa etti

Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Kendisine hakaret eden bir takipçisini böyle ifşa etti

Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Kendisine hakaret eden bir takipçisini böyle ifşa etti

Türkiye'nin yanı sıra özellikle yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Can Yaman, sosyal medyadan kendisine küfürlü bir mesaj yollayan bir takipçisini ifşa etti. Yaman, 'Çok yazık' yorumunda bulundu.

İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için önceki gün Madrid havalimanına akın etti. Hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.

O MESAJ SİNİRLENDİRDİ

Son günlerde yurt dışında hayran kitlesinin yoğun ilgisine maruz kalan ve bu tarz haberlerle gündeme gelen Can Yaman, Türkiye'den bir takipçisinin attığı mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti. Yurt dışında gördüğü ilgiye ülkesinde inanılmamasına sinirlenen oyuncu, paylaşımına "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." notunu düştü.


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