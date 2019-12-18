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  3. Can Yaman'ı reddeden Pınar Deniz konuştu: O röportaj etkili oldu!

Can Yaman'ı reddeden Pınar Deniz konuştu: O röportaj etkili oldu!

Can Yaman'ı reddeden Pınar Deniz konuştu: O röportaj etkili oldu!

Dün akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen Atiye'nin galasına oyuncu Pınar Deniz de katıldı. Deniz, Can Yaman'la başrol oynayacağı ancak projeyi reddettiği iddialarına yanıt verdi.

Pınar Deniz'in Can Yaman'ın libido açıklaması ve ardından sergilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

'O RÖPORTAJ ETKİLİ OLDU'

Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" dedi.


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