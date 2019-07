Can Yaman'dan takipçilerini şaşırtan hareket! Tek tek..

Erkenci Kuş dizisinin çifte kumruları Can Yaman ve Demet Özdemir magazin kulislerinde konuşmaya devam ediyor. Erkenci Kuş dizisinin Can karakteri Can Yaman, bu kez de sosyal medya takipçilerine saldırdı. Ünlü oyuncu da üşenmedi ve neredeyse her yoruma bir cevap verdi. Ancak cevapların ukalaca olması büyük tepki topladı..

Erkenci Kuş dizisinin Can karakteri Can Yaman, dizideki Sanem karakteri Demet Özdemir'le yaşadığı aşk ve kıskançlıklarıyla birçok kez gündeme geldi. Demet Özdemir'i kıskandığı için sette kavgalar çıkaran Can Yaman, bu kez de sosyal medya takipçilerine saldırdı. Dizideki kaza sahnesi ünlü oyuncunun hayranlarını üzünce sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldı. “Hayat gerçekten biz karar alıp planlar yaparken başımıza gelenlerden mi ibaret” yazan paylaşımının altına, dizinin fanları çeşitli yorumlar yaptı. Kimi ‘Can öldü mü?’ diye sordu kimi dizinin sezon finali hakkında konuştu. Ünlü oyuncu da üşenmedi ve neredeyse her yoruma bir cevap verdi. Fakat verdiği cevaplar öyle ukalaca yazılmıştı ki, kimse buna bir anlam veremedi. Hatta ünlü oyuncunun hesabının hackl'endiği düşünüldü.

ÜŞENMEYİP TEK TEK YAZDI

‘Askere gidiyor ya birkaç bölüm hastanede falan filan olacak sanırım. Göstermeyecek gelince de tam gaz devam’ yazan bir hayranına ‘Askere ocakta gidiyorum tatlım, uydurma’ yanıtını verdi. 'Şu sahneyi verip durmayın çok üzücü, moraller sıfır Can’a ne oldu bu arada, diziden mi çıktı. Diziden çıkardıysanız şunları evlendirip final yapsaydınız. Ne gerek var böyle acıklı sahnelere’ yazan takipçisine de ‘Hee diziden çıkardılar, te Allam. Teşekkür ettiler, bu güne kadarki katkılarım için. Bir sonraki bölüm eğlenceli takipte kal’ dedi. Yazışmaları görenler 'Bu adam şöhreti kaldıramadı' demekten kendini alamadı.