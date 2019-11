Can Yaman'dan 'kurgu izdiham' iddialarına açıklama! 'Kötü niyetli insanlara cevabımdır'

Oyuncu Can Yaman, İspanya'nın Madrid şehrinde binlerce kadın hayranı tarafından karşılanmıştı. Ünlü oyuncuyu izdihamdan polisler kurtarmıştı. Ancak karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği iddiaları ortaya atıldı. Can Yaman ise Instagram hesabından paylaştığı yeni görüntülerle iddialara yanıt verdi.

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARA CEVABIMDIR"

Ancak karşılamaya gelenleri cast ajansının yönlendirdiği iddiaları da ortaya atıldı. Can Yaman ise Instagram hesabından havalanında yaşanan izdihamın yeni görüntülerini paylaştı. Can Yaman paylaşımına "İspanyol Hello dergisi Hola’nın paylaştığı bu video bütün kötü niyetli insanlara cevabımdır" notunu yazdı.