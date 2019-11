Can Yaman'dan 'kurgu izdiham' iddialarına açıklama! 'İnsanların matematik hesabı da yok'

Oyuncu Can Yaman, İspanya'nın Madrid şehrinde binlerce kadın hayranı tarafından karşılanmıştı. Ünlü oyuncuyu izdihamdan polisler kurtarmıştı. Ancak karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği iddiaları ortaya atıldı. Can Yaman ise Instagram hesabından paylaştığı yeni görüntülerle iddialara yanıt verdi.

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARA CEVABIMDIR"

Ancak karşılamaya gelenleri cast ajansının yönlendirdiği iddiaları da ortaya atıldı. Can Yaman ise Instagram hesabından havalanında yaşanan izdihamın yeni görüntülerini paylaştı. Can Yaman paylaşımına "İspanyol Hello dergisi Hola’nın paylaştığı bu video bütün kötü niyetli insanlara cevabımdır" notunu yazdı.

Can Yaman, ortaya atılan iddiaların ardından 2. Sayfa programına da açıklamalar yaptı.

"Çok üzücü gerçekten İnsanların matematik hesabı da yok... 2000 kişiye en ucuzundan 100 euro versem 200 bin euro... Bunu günlerce yaptığımı düşün... Polisi de satın aldım herhalde... Onlara da para verdim... Medyaya da... 3 milyon euro falan mı harcadım ben şimdi? Bebek'e de topluyorum ben herkesi... Allah akıl fikir versin herkese... Yine de kalbim temiz..."