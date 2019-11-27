Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ göndermesi! 'Benim dizilerim satıldı, onun satıldı mı?'

Can Yaman bir TV kanalına katılmak için İspanya’ya gitmiş, havalimanında hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalınca magazin gündemine damga vurmuştu. Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Havalimanı’nda önceki gün görüntülenen oyuncu, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Yaman, “İspanya rüya gibi geçti. Yeni yeni hazmediyorum. Siz de az çok sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Göründüğünden çok daha fazlası var. Pek fazla gezme fırsatım olmadı. Cuma günü yayınlanacak bir programa katıldım. En delicesi İtalya'ydı. İtalyanca bildiğimden doyalı olduğunu zannediyorum. İspanya, İtalya’yı 3’e 4’e katladı.” dedi.

Havalimanı’ndan İspanyol polisler tarafından apar topar götürülen Yaman, o anların hatırlatılması üzerine, “Suçlu gibi göründük. İtalya’da İtalyanca anlaşabildiğimiz için onları ikna edebiliyordum. İspanyolca bilmediğim için hep aralara başkaları girdi. Biraz da yapı olarak İspanyol polisler, İtalyanlardan sert çıktılar. 'Kamu düzeni açısından sizi bir an önce çıkarmak istiyoruz' dediler. Öyle olunca bir yaka paça çıkarma durumu söz konusu oldu.” diye konuştu.

Can Yaman, İspanya’daki 2 bin kişilik karşılamanın kurgu olduğu ve bir kişinin kalabalığı organize ettiği iddialarına şöyle yanıt verdi: “O arkadaş ekipte çalışan bir muhabir. Oradaki programın muhabiri. İsmi Sergıo (Sergıo Silva). Onunla röportaj yaptım. Muhabir de benim fanım gibi bir şey. Orada insanları çoşturmak istemiş. Niye çoşturmak istemiş onu bilmiyorum. Benim dışımda gelişen bir olay. Benim dizilerim Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelere satıldığı için orada bana karşı büyük ilgi var. Kalabalıklar nasıl organize olmuş onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla fan sayfaları üzerinden örgütleniyorlar. Biz oraya Media Set’in daveti üzerine gittik. Bunun kurgu olduğunu söyleyenler oraya mail atıp bunu araştırabilir.”

Yaman, kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunun hatırlatılıp bu kadar ilgiyi görmemesinin söylenmesi üzerine, “Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’in satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten” ifadelerini kullandı.

FALCAO ÖRNEĞİ

İspanya’da 2 bin kişinin karşıladığı Can Yaman’ı dönüşte İstanbul Havalimanı’nda kimse karşılamadı. Yaman, “Burada neden aynı ilgiyi görmediniz?” sorusuna Falcao örneği ile yanıt verdi: “Falcao buraya geldi karşılandı. Kolombiya’da böyle karşılanıyor mu? Buradaki futbolcuları neden insanlar karşılıyor. Ülkelerinde karşılıyorlar mı? Bu enteresan bir konu zaten. Napoli’ye gittiğimiz de otel bana dedi ki ‘Buraya Maradona geliyor böyle izdiham olmadı.’ Bir Türk oyuncunun bu şekilde karşılanması Haluk Bilginer’in dediği gibi “Kendi adıma değil ülkem adına çok gurur verici’. Biraz da bu milli duygularla bakmak lazım. Ne güzel ki böyle bir şey oluyor.”

İspanya gezisi sırasında Oscar ödüllü İspanyol oyuncu oyuncu Javier Bardem ile bir araya gelen Yaman, görüşmenin detayları hakkında bilgi verdi. Yaman, “Javier orada telif hakları konusunda bir derneğin başkanı. Benim dizimin orada yayınlanması halinde teliften hak alabileceğim. Javier de bu derneğin daha gelişmesi hakkında çalışmalar yapıyor. Benimle tanışmak istemiş. Kendisiyle bunlar hakkında görüşmeler yaptık” dedi.