Can Yaman'dan Erkenci Kuş'taki partneri Demet Özdemir'i akıllara getiren itiraf!

Şimdilerde hayatında kimse olmadığını açıklayan Can Yaman, "Gerçek hayatta hiç sırılsıklam aşık olmadım. Ama dizilerde oldum. Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal" dedi. Yaman'ın bu itirafı, bir dönem Erkenci Kuş dizisinde partneri Demet Özdemir'le yaşadığı birlikteliği akıllara getirdi.

HAYALİNDEKİ SEVGİLİYİ ANLATTI

Ayrıca Yaman, hayalindeki sevgiliyi de anlattı. Hangi kadınlardan kaçtığını da itiraf eden oyuncu, durumu şöyle özetledi:

Olmalı

1) Şefkatli bir kadından hoşlanırım.

2) Güler yüzlü, esprili kadınlar ilgimi çekiyor. Ama espri yaparken hanımefendi kalması şart.

3) Kadın cıvıl cıvıl, ılıman olmalı.

4) Kadının ifadesi, aurası, enerjisi, kokusu ve ses tonu çok önemli.

5) Hayatımdaki kişi beni en iyi halime dönüştürmeli.

Olmamalı

1) Fazla anaç bir kadın antipatik gelebilir.

2) Erkek gibi konuşan, yüksek sesli, abartılı tavırlı olanlardan kaçarım.

3) Kaçan ve zorla gizemli olan kadını sevmem.

4) Donuk suratlı kişiler ilgimi çekmez.

5) Beni değiştirmeye çalışan kişiden de uzak dururum. Kendimden taviz vermem.