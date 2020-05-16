Can Yaman'dan 'Erkenci Kuş' müjdesi! Sosyal medyadan duyurdu
Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş dizisi, artık İtalya'da da yayınlanacak. Müjdeli haberi ise Can Yaman sosyal medya hesabından duyurdu.
Demet Özdemir ile Can Yaman’ı buluşturan Erkenci Kuş dizisi 2019 yılının Ağustos ayında final yaptı. Toplam 51 bölüm olarak yayınlanan dizi dünya çapında başarı kazandı. Can Yaman’ın İtalyan hayranları da diziyi heyecanla bekliyordu.
İTALYA'DA DA YAYINLANACAK
İtalya'da oldukça fazla hayrana sahip olan Can Yaman geçtiğimiz yaz bu ülkeye giderek sevenleriyle bir araya gelmişti. Dolunay dizisinin İtalya'da yayınlanmasının ardından İtalya'da popüler olan Can Yaman, Instagram hesabından Erkenci Kuş'un da İtalya'da yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Oyuncu Haziran ayında Erkenci Kuş'un Canale 5'te ekrana geleceğini söyledi.
HEYECANLA BEKLENİYORDU
Demet Özdemir ile Can Yaman’ı buluşturan Erkenci Kuş dizisi 2019 yılının Ağustos ayında final yaptı. Toplam 51 bölüm olarak yayınlanan dizi dünya çapında başarı kazandı. Can Yaman’ın İtalyan hayranları da diziyi heyecanla bekliyordu.