Can Yaman'dan Erkenci Kuş dizisindeki partneri Demet Özdemir'e: 'O çok özel, çok kıymetli'

Geçen hafta Demet Özdemir'in, eski partneri Can Yaman'ın doğum gününü kutlamaması dikkatleri çekmişti. Yaman da sosyal medyadan sitemkar bir mesaj yayınlamış ve "Doğum günümü içtenlikle kutlayan herkese çok teşekkür ederim, kutlamayanların da canı sağolsun" demişti.

'DEMET ÇOK DEĞERLİ, ÇOK ÖZEL'

Bu sözleri Demet Özdemir'e söyleyip söylemediği merak konusu olan oyuncu, haberlere şöyle yanıt verdi: "Demet benim için çok değerli… Çok kıymetli… Çok özel… Her zaman da böyle olacak. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Hiç önemli değil. Her zaman da bir numaralı fanı, takipçisi ben olacağım" dedi.

SAÇLARIMI BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM

Öte yandan Can Yaman, saçlarını bağışlamayı düşündüğünü de açıkladı. Ünlü oyuncu rol için saçlarını kestirmesi gerektiğinde bunu yardım amaçlı yapmayı planladığını ifade etti.