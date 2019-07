Can Yaman'dan Erkeci Kuş takipçilerine şaşırtan cevaplar! Adeta azarladı

Can Yaman ve Demet Özdemir rol aldıkları Erkenci Kuş dizisi ve özel hayatları ile gündemde yer almaya devam ediyorlar. Erkenci Kuş’un son bölümüne Sanem ve Can’ın geçirdiği kaza damga vurdu. Bazı izleyiciler Can Yaman’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ettiler ve Erkenci Kuş’un sosyal medya hesabına yorum yazdılar. Can Yaman’ın takipçilerin yorumlarına verdiği sert yanıtlar dizinin hayranlarını şaşkına uğrattı.

ADETA AZARLADI

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde, yakın zamanda askere gidecek olan Can Yaman'ın kaza geçirmesi çok sayıda yorum aldı.

Erkenci Kuş dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma, dizinin hayranları yorum olarak; gelecek bölümler için varsayımlarda bulundu.

Son dönemin popüler isimleri arasında olan dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, gelen bu yorumlara ters bir üslupla cevap verince tepki çekti.

Hayranlarının yorumlarına azarlar şekilde cevap veren Can Yaman, takipçilerini kızdırdı.