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  3. Can Yaman'dan Demet Özdemir'e veda yazısı

Can Yaman'dan Demet Özdemir'e veda yazısı

Can Yaman'dan Demet Özdemir'e veda yazısı

Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman, dizinin final yapması nedeniyle sosyal medya hesabından veda yazısı yayınladı.

Can Yaman Demet Özdemir ile beraber rol aldığı Erkenci Kuş dizisine veda yazısı yayınlandı. Yaman sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda: “Erkenci Kuş Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir’e çok teşekkür ederim. Erkenci Kuş’un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın” ifadelerini kullandı.

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