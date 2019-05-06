Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri

Oyuncu çift, Demet Özdemir ile Can Yaman, aynı dizide rol almaya başlamış ve dizideki aşkları da gerçek olmuştu. Birlikteliklerini set dışına da taşıyan çift, aşklarını sosyal medyada da sık sık paylaşıyor. Son olarak, Demet Özdemir dizideki bu görüntülerini alev emojisiyle paylaştı. Can Yaman da fotoğrafın altına, "Seninle göz göze oynamak büyük şans benim için" notunu düştü.



