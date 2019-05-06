Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Aynı dizide rol aldıktan sonra birliktelik yaşamaya başlayan Can Yaman ile Demet Özdemir, aşklarını sosyal medyaya yaşamaya devam ediyor.
Oyuncu çift, Demet Özdemir ile Can Yaman, aynı dizide rol almaya başlamış ve dizideki aşkları da gerçek olmuştu. Birlikteliklerini set dışına da taşıyan çift, aşklarını sosyal medyada da sık sık paylaşıyor. Son olarak, Demet Özdemir dizideki bu görüntülerini alev emojisiyle paylaştı. Can Yaman da fotoğrafın altına, "Seninle göz göze oynamak büyük şans benim için" notunu düştü.