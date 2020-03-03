Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1916
  • 6,8988
  • 319.122
  • 109162
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman'dan bir skandal daha! Hayranını darp etti, soruşturma başlatıldı

Can Yaman'dan bir skandal daha! Hayranını darp etti, soruşturma başlatıldı

Can Yaman'dan bir skandal daha! Hayranını darp etti, soruşturma başlatıldı

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını mekandan kovdurtmak istedi. Daha sonra “Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?’ diyen genç kadını darp etti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

ELİNİ TUTUP KIVIRDI

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p>Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması! 'Statüsü değişmeli'