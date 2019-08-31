Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir'den tatil pozu!

Erkenci Kuş dizisi ile büyük çıkış yakalayan daha sonra Can Yaman ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncular arasından yer alan Özdemir dün Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaştı.

Bodrum’da tatilde bulunan ünlü oyuncu Demet Özdemir, 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe de katıldı.



