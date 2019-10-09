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  3. Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir: Komşuya yakalanmadım

Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir: Komşuya yakalanmadım

Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir: Komşuya yakalanmadım

Erkenci Kuş dizisi ile büyük çıkış yakalayan Demet Özdemir sosyal medyada ses getirecek paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün asansörde çektiği selfie'yi paylaşan ünlü oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'in 'Söylememe gerek yok komşuya yakalanmadım' etiketi ile paylaştığı fotoğraf 430 bin kişi tarafından beğenildi. Gün içerisinde bol bol paylaşım yapan Demet Özdemir'in takipçi sayısı da 8.4 milyona ulaştı. 

'Erkenci Kuş' dizisinde Can Yaman ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, yeni sezonda yeni bir partnerle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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