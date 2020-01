Can Yaman'a en ağır eleştiriyi o yaptı! 'Tiyatroda sadece oyuncular oynar'

Her zaman olduğu gibi yine dobra açıklamaları ile soruları yanıtlayan Yosi Mizrahi’nin Can Yaman ile ilgili sözleri gündeme oturacak. Yosi, Can Yaman’ın tiyatroda oynayıp oynayamayacağı ilgili soruya, "Televizyonda herkes oynar, sinemada bazıları oynar, tiyatroda sadece oyuncular oynar" dedi.

Kadın erkek ilişkisi Dünyanın en eski hikayesi Freud bile çözememiş. Siz çözdünüz mü?

Yosi Mizrahi: Çözdük mü bilemiyorum ama dediğin gibi Freud bile çözememiş Biz biraz hiciv tarafından bakıyoruz kadın erkek ilişkisine Çiftlerin birbirine yapmamaları gereken davranışları anlatıyoruz.

Şebnem Özinal : Yapmamaları gereken davranışları göstermek daha önemli çünkü İşin içine duygusallık, aşk ve hisler girince yapmaları gerekeni biliyor çiftler fakat yapmamaları gereken davranışlarda bilinçli değiller.

Nasıl etkileşimler alıyorsunuz oyunla ilgili peki?

Yosi: Kötü bir eleştiri almadık. Hep onu söylüyorum. Arada seyirci ile göz göze geliyoruz. Seyirciler birbirine, “bak seni anlatıyor görüyor musun?” bakışı atıyor. Bu da oyunun başarılı olduğunu gösteriyor. Tabii bu uyumda Şebnemle 25-26 yıllık arkadaşlığımızın da önemi büyük Birbirimizin gözünün içine bakıp seyircinin nabzını da şekillendirebiliyoruz.

"JEOLOJİ İLE ÇOK İLGİM KALMADI MAALESEF AMA BÜYÜK DEPREM OLACAK. "

İTÜ Jeoloji bitirmişsiniz. Depremle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Şebnem Özinal: Depremden ben de çok korkuyorum. Jeoloji ile çok ilgim kalmadı maalesef ama büyük deprem olacak. Uzman hocaların görüşleri de bu yönde Deprem bina öldürür mantığından yola çıkıp binalarımıza iyi bakmamız gerekiyor.

Antikaya çok meraklı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu?

Şebnem Özinal: Benim eşim meraklıdır antikaya Onlarla döşeli bir evde oturduğum için böyle bir algı var sanırım (gülüyor)

Motosikletle yurt dışında 15 günde 8 ülke 4 bin km yapmışsınız. Nasıldı?

Yosi Mizrahi: Düzelteyim... 26 gün 11 bin km 15 ülke Birazcık yorulduk ama çok acayip bir deneyimdi. Motosiklet kullanan herkesin yapması gereken bir aktivite

"TİYATRO OYUNUNA GİDERKEN SEÇİCİ OLMAK LAZIM"

Tiyatro seyircisinin günümüzdeki vizyonunu ve güncelliğini değerlendirir misiniz? Eskiye göre daha mı iyiyiz?

Şebnem Özinal: Benim gözlemlediğim çok iyi 28 yıldır tiyatrodayım. Hemen hemen her dönemini gördüğümü söyleyebilirim. Bu dönemi çok parlak buluyorum. Televizyon bir yere kadar tüketiliyor ama dışarı çıkmak ve tiyatroya gitmek bir etkinlik aslında Arkadaşlarınla buluşuyorsun, öncesinde bir şeyler yiyorsun ve bir sosyal aktiviteye dönüyor bu durum Tiyatroya eğilimi arttıran etkenlerden biri de bu sosyal etkinlik ihtiyacı olsa gerek

Yosi Mizrahi: Çok fazla oyunun olması hem iyi hem kötü Çünkü ister istemez seyirci kötü örneklerle karşılaşabiliyor. Biraz seçici olmak lazım

İyi oyunu nasıl seçebiliriz?

Yosi Mizrahi: Hem konu hem de oyuncu olarak inceleyebiliriz oyunu Bu işi kaç senedir sahnede yapıyor oynayan oyuncu? Televizyonda bir dizide oynamış ve televizyon şöhretini sahneye taşıyıp oradan nemalanmaya çalışan bir tayfa var. O işler pek iyi olmuyor. Günü kurtarma çalışması oluyor.

Şebnem Özinal: Oyunu satan organizatörlerle konuştuğumuzda da yaklaşımları, “evet afişte televizyon starı ve dizi de yer alan oyuncuların görünmesi ilgiyi arttırıyor fakat oyuna gelindiğinde iyi tiyatro oyuncusu isteniyor” şeklinde oluyor.

Ekran önünde yapılan bir işte hata olduğunda tekrar tekrar çekebilme fırsatı varken aynı işi seyircinin gözü önünde ve hatasız yapmak oldukça farklı bir meziyet Öyle değil mi?

Yosi Mizrahi: Aynen öyle Tiyatrodur esas arena Film ve dizilerdeki dinamikle tiyatrodaki dinamik farklıdır. Tiyatroda bir hata olduğunda o an çözmen gerekir krizi Sette, “kestik, tekrar ” diyebiliyorsun.

"TOM HANKS’TEN DAHA MI ŞÖHRETSİN, DAHA MI YETENEKLİSİN, DAHA MI ZENGİNSİN, DAHA MI İNSANSIN? HİÇBİRİ DEĞİLSİN."

Bugün tutmuş dizilerin başrollerinin aynı etkiyi tiyatroda gerçekleştirebileceğini düşünüyor musunuz?

Şebnem Özinal: İsim vermeyeyim ama bir yönetmen arkadaşım oyununda çok önemli dizilerde oynayan ve gençlerin de çok sempati duyduğu 3 oyuncuyu değerlendirmiş. Bana, “Ben zannettim ki biletler satışa çıkacak ve anında bitecek. Öyle olmadı. Başladı ve bilet satılmadı. ” dedi.

Yosi Mizrahi: Popüler olan her şey iyi demek değildir.

Şebnem Özinal: Yıllardır komedi yapıyoruz. Mütevazi olamayacağım. Güldürmek çok zor bir iş Seyirci gülebiliyorsa bu çok kıymetli Bunu başardığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz mesajlarda akıllarda kalıyor.

Türk oyuncularının çoğunun egolarına yenilmiş durumda olduğunu söyleyip "Koskoca Tom Hanks, sete 1 saat erken gelirken biz 2 saat gençleri ya da egosu şişik starları bekliyoruz" diye belirtmişsiniz. Doğru mu?

Yosi Mizrahi: Evet, doğru... Türkiye’deki oyuncuların egosantrik durumları var. 2004’te söylemiştim bu sözleri Tom Hanks sete erken gittiğinde ona, “efendim erken mi söylendi saat size?” diye sorulduğunda, “Ben önceden bir geleyim, seti bir koklayayım. Yolda lastiğim patlayabilir ve geç kalabilirim. Kimseyi mağdur etmeyeyim” der. Şimdi insan şunu soruyor: “Türkiye’de kendini çok önemli zanneden oyuncu arkadaşlar, Tom Hanks’ten daha mı şöhretsin, daha mı yeteneklisin, daha mı zenginsin, daha mı insansın? Hiçbiri değilsin.

Ne değişmeli peki bu konuda?

Yosi Mizrahi: Bu biraz mayayla alakalı İşinizi çok sevmeniz gerekiyor. Ben işimi çok sevdiğim için haliyle seyircime de saygı duyuyorum. Benim duyduğum saygı seyircime de geçiyor. Bana bunun dışındaki dinamikler balon geliyor açıkçası Her algının ve beklentinin popülist olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Popülerlik kötü bir şey değildir ama bu kadar popülerliğin üzerine gidip oradan bir kazanım elde etmeye çalışmaktansa yaptığın iş ile anılmaya çalışmak daha önemli diye düşünüyorum.

Şu an aktif dizilerde yer alan oyunculardan beğendikleriniz var mı?

Şebnem Özinal: Valla ben çok fazla dizi takip edemiyorum. Çok erken saatlerde uyuyorum. Gördüğüm ve bildiğim çok isim söyleyemeyeceğim.

Yosi Mizrahi: Evim de televizyon yok. O yüzden televizyon seyredemiyorum. Dolayısıyla yeni oyuncuları çok fazla tanımıyorum. Bu bizim bir hatamız olabilir belki Çağı yakalayıp yakalayamamak adına Kızmasınlar ama o kadar kötü işler var ki tahammülüm yok benim.

"TELEVİZYONDA HERKES OYNAR, SİNEMADA BAZILARI OYNAR, TİYATRODA SADECE OYUNCULAR OYNAR."

Konu buralara gelmişken sormak isterim. Şu an oynadığınız “Kadın- Erkek İlişkisi” tiyatro oyunun da sizin yerinize Can Yaman oynasa başarılı olur mu?

Şebnem Özinal: Önce ben cevaplayayım. Şu soruyu sormalısın. Can Yaman tiyatroda oynayabilir mi?

Yosi Mizrahi: Başarılı olup olmama durumunu seyirci değerlendirmelidir ama Televizyonda herkes oynar, sinemada bazıları oynar, tiyatroda sadece oyuncular oynar.