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  3. Can Yaman'a bir tepki de Tuba Ünsal'dan! 'Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?'

Can Yaman'a bir tepki de Tuba Ünsal'dan! 'Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?'

Can Yaman'a bir tepki de Tuba Ünsal'dan! 'Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı"'

Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturan Can Yaman'a bir tepki de Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal, oyuncuya "Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?" diye sordu.

Son olarak eski partneri Selen Soyder hakkında, "Selen snop bir kadın, bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyerek gündem yaratan Can Yaman'a, Berrak Tüzünataç'ın ardından bir tepki de Tuba Ünsal'dan geldi.

'ZİHNİYET AYNI'

Ünsal, oyuncuyu sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım ile eleştirdi: "Sevgili Can Yaman o kadar talihsiz açıklamalar yapmış ki… İşi tutmayan jönlerin tek problemlerinin libidosuz kadın partnerleri olduğu söylüyor. Bu erkek maço zihniyetinden bir çıkıp gerçek üretime konsantre olsak, gerçek sanatı üretmemin yarattğı libidodan bahseder olurduk. Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı."


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