Can Yaman'a bir şok daha! Survivor sunuculuğu da iptal oldu

Ünlü oyuncu Can Yaman, rol aldığı dizilerin yayınlandığı ülkelerde büyük coşkuyla karşılanıyor. Ancak yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Can Yaman, Can Borcum dizisinin iptal olmasının ardından önce invizaya çekilmiş sonra da askere gitmişti.

SUNUCULUK TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Askerden dönen Can Yaman, İtalya'da yayınlanan Survivor'dan sunuculuk teklifi almıştı. Ancak Can Yaman bu teklifi kabul etmedi. Tv100'ün haberine göre; Sözleşme noktasına gelindiğinde yakışıklı oyuncuya yardımcı sunuculuk teklifi yapıldığı, Can Yaman'ın da bunu kabul etmediği öğrenildi.