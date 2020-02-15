Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman'a bir şok daha! Survivor sunuculuğu da iptal oldu

Can Yaman'a bir şok daha! Survivor sunuculuğu da iptal oldu

Can Yaman'a bir şok daha! Survivor sunuculuğu da iptal oldu

Yaptığı açıklamalarla günlerce magazin gündeminden düşmeyen, bir süre inzivaya çekilen ve vatani görevini tamamlayan Can Yaman, İtalya'da çekilecek olan Survivor yarışmasında yardımcı sunuculuk teklif edildiği için vazgeçti.

Ünlü oyuncu Can Yaman, rol aldığı dizilerin yayınlandığı ülkelerde büyük coşkuyla karşılanıyor. Ancak yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Can Yaman, Can Borcum dizisinin iptal olmasının ardından önce invizaya çekilmiş sonra da askere gitmişti.

SUNUCULUK TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Askerden dönen Can Yaman, İtalya'da yayınlanan Survivor'dan sunuculuk teklifi almıştı. Ancak Can Yaman bu teklifi kabul etmedi. Tv100'ün haberine göre; Sözleşme noktasına gelindiğinde yakışıklı oyuncuya yardımcı sunuculuk teklifi yapıldığı, Can Yaman'ın da bunu kabul etmediği öğrenildi.


Can Yaman'a bir şok daha!
Korkutan açıklama: Dipçik gibiyken bir anda yığıldım!
'Sevgiyle kalın'
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
<p>TV8´in merakla beklenen yarışması ´Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler´den ilk görüntüler yayınlandı

Acun Ilıcalı ´Survivor 2020´nin İlk Görüntülerini Paylaştı: Başımıza İlk Defa Böyle Bir Şey Geldi!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Esed rejimine ait helikopter düşürüldü

Kedim olmadan asla! Parola: Her eve bir kedi