Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış oyuncu kadrosunda kimler var? Bay Yanlış dizisi konusu nedir?
Can Yaman ve Özge Gürel Bay Yanlış dizisi ile adından sıkça söz ettirmeye başladılar. Hatta öyle ki dizi, yayın hayatına başlamadan dünya gündemine dahi damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde dizi, hem 9 farklı ülkede hem de dünya gündeminde #BayYanlış etiketiyle, günün en çok konuşulanlar listesine girdi. Bay Yanlış dizisi oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler haberimizde…
Bay Yanlış dizisi özellikle şu sıralar Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolünde olması sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. Dizi henüz yayın hayatına başlamadan dünya gündeminde de adından söz ettirdi. Öyle ki; geçtiğimiz günlerde hem 9 farklı ülkede hem de dünya gündeminde #BayYanlış etiketiyle, günün en çok konuşulanlar listesine adını yazdırmıştı. Bay Yanlış oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
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BAY YANLIŞ DİZİSİ OYUNCULARI
İşte adından sıkça söz ettiren Bay Yanlış dizisinin zengin oyuncu kadrosu;
Can Yaman
Özge Gürel
Fatma Toptaş
Cemre Gümeli
Gürgen Öz
Sarpcan Köroğlu
Lale Başar
Serkay Tütüncü
Anıl Çelik
Feri Baycu Güler
Ece İrtem
Kimya Gökçe Aytaç
Suat Sungur
Taygun Sungar
BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?
Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?
Bay Yanlış dizisi 26 Haziran Cuma saat 20.00'da ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.