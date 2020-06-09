Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış oyuncu kadrosunda kimler var? Bay Yanlış dizisi konusu nedir?
09 Haziran 2020 Salı 17:57 | Son Güncelleme:

Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış oyuncu kadrosunda kimler var? Bay Yanlış dizisi konusu nedir?

Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış oyuncu kadrosunda kimler var" Bay Yanlış dizisi konusu nedir"

Can Yaman ve Özge Gürel Bay Yanlış dizisi ile adından sıkça söz ettirmeye başladılar. Hatta öyle ki dizi, yayın hayatına başlamadan dünya gündemine dahi damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde dizi, hem 9 farklı ülkede hem de dünya gündeminde #BayYanlış etiketiyle, günün en çok konuşulanlar listesine girdi. Bay Yanlış dizisi oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler haberimizde…

Bay Yanlış dizisi özellikle şu sıralar Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolünde olması sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. Dizi henüz yayın hayatına başlamadan dünya gündeminde de adından söz ettirdi. Öyle ki; geçtiğimiz günlerde hem 9 farklı ülkede hem de dünya gündeminde #BayYanlış etiketiyle, günün en çok konuşulanlar listesine adını yazdırmıştı. Bay Yanlış oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BAY YANLIŞ İLK BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BAY YANLIŞ DİZİSİ OYUNCULARI

İşte adından sıkça söz ettiren Bay Yanlış dizisinin zengin oyuncu kadrosu;

Can Yaman

Özge Gürel

Fatma Toptaş

Cemre Gümeli

Gürgen Öz

Sarpcan Köroğlu

Lale Başar

Serkay Tütüncü

Anıl Çelik

Feri Baycu Güler

Ece İrtem

Kimya Gökçe Aytaç

Suat Sungur

Taygun Sungar

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Bay Yanlış dizisi 26 Haziran Cuma saat 20.00'da ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.

Belediye başkanının sözleri kızdırdı
Milyonları ilgilendiriyor! Artık E-devlet'ten yapılabilecek
İsrail basınından dünyaya mesaj: Çok geç olmadan Netanyahu durdurulmalı!
Paris Başsavcısı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
Bitti bu iş! 3,5 milyon TL'ye transfer tamam
Adana'da PKK operasyonu!

Adana'da PKK operasyonu!

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kont

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu

Adana'da ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğas

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor