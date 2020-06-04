Can Yaman ve Özge Gürel'in Bay Yanlış dizisinden ilk kareler geldi

Çekimlerinin İstanbul'da başladığı ve yakın bir zamanda FOX ekranlarından seyirciyle buluşacak olan 'Bay Yanlış' dizisinin başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'in setten ilk fotoğrafları geldi. Gold Yapımcılığın üstlendiği dizinin oyuncuları kısa sürede Twitter TT listesine girdi.

Çekimleri İstanbul'da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.