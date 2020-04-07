Can Yaman ve Özge Gürel'in 'Bay Yanlış' dizisinde yeni gelişme!

Aslı Zengin'in kaleme aldığı merakla beklenen dizinin kadın başrol oyuncusu Özge Gürel olmuş, Can Yaman ile yeniden ekran önüne çıkacağı netleşmişti. Koronavirüs nedeniyle oyuncu görüşmeleri internet üzerinden yapılan dizinin son olarak yönetmeni belli oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle dikkat çeken Deniz Yorulmazer, "Bay Yanlış"ın yönetmeni oldu. Yazlık dizinin çekimlerinin her şey yolunda giderse mayıs ayında başlaması planlanıyor.