Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2324
  • 7,0109
  • 328.155
  • 97033.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman ve Özge Gürel yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Can Yaman ve Özge Gürel yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Can Yaman ve Özge Gürel yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Can Yaman ve Özge Gürel, daha önce birlikte rol adıkları Dolunay dizisiyle uyumlu bir ikili olmuşlardı. Çiftin yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacağı öğrenildi.

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın yeni dizi ve partneri belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce birlikte rol aldıkları diziyle dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Can Yaman ve Özge Gürel, Gold Film yapımcılığıyla yaz aylarında ekrana gelecek olan "Bay Yanlış" projesinde yeniden bir araya geliyor.


İstiklal Marşı'nın kabulü: 12 Mart 1921

İstiklal Marşı'nın kabulü: 12 Mart 1921

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor

Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular