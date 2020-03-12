Can Yaman ve Özge Gürel yıllar sonra yeniden bir araya geldi!
Can Yaman ve Özge Gürel, daha önce birlikte rol adıkları Dolunay dizisiyle uyumlu bir ikili olmuşlardı. Çiftin yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacağı öğrenildi.
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın yeni dizi ve partneri belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce birlikte rol aldıkları diziyle dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Can Yaman ve Özge Gürel, Gold Film yapımcılığıyla yaz aylarında ekrana gelecek olan "Bay Yanlış" projesinde yeniden bir araya geliyor.