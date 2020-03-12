Can Yaman ve Özge Gürel yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın yeni dizi ve partneri belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce birlikte rol aldıkları diziyle dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Can Yaman ve Özge Gürel, Gold Film yapımcılığıyla yaz aylarında ekrana gelecek olan "Bay Yanlış" projesinde yeniden bir araya geliyor.