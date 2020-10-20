20 Ekim 2020 Salı 12:52 | Son Güncelleme:
Can Yaman ve Demet Özdemir'in İtalya'daki programdan elde ettikleri kazanç belli oldu
"Erkenci Kuş" dizisinde partner olan, bir dönem de adları aşk dedikodularına karışan Can Yaman ve Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitti ve Verissimo programına konuk oldu.
Can Yaman ve Demet Özdemir'in İtalya’da en çok izlenen programı Verissimo’dan elde ettikleri kazanç ortaya çıktı. T100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Demet Özdemir ve Can Yaman, İtalya’nın en çok izlenen programlarından Silvia Toffanin’in sunduğu Verissimi’da boy gösterdi.
Covid- 19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan ve Kanal 5’te yayınlanan programa katılmak için Demet Özdemir’in 30 bin Euro, Can. Yaman’ın ise 50 bin Euro aldığı iddia edildi.