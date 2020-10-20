Can Yaman ve Demet Özdemir'in İtalya'daki programdan elde ettikleri kazanç belli oldu

Can Yaman ve Demet Özdemir'in İtalya’da en çok izlenen programı Verissimo’dan elde ettikleri kazanç ortaya çıktı. T100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Demet Özdemir ve Can Yaman, İtalya’nın en çok izlenen programlarından Silvia Toffanin’in sunduğu Verissimi’da boy gösterdi.

Covid- 19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan ve Kanal 5’te yayınlanan programa katılmak için Demet Özdemir’in 30 bin Euro, Can. Yaman’ın ise 50 bin Euro aldığı iddia edildi.