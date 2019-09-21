Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk iddialarını yalanlamıştı... Yine yakalandılar!

Erkenci Kuş dizisindeki partneri Demet Özdemir'le uzun bir süre adı anılan, kısa süre önce ayrıldığı belirtilen Can Yaman'ın, Aslışah Alkoçlar ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Haberlerin basına yansımasının ardından Alkoçlar’dan jet yalanlama gelmişti. Alkoçlar, “Can’la sadece arkadaşız. Masada otururken bir anda fotoğrafımızı çekmişler. Şu anda sadece kariyer planlarım var” demişti.

YİNE YAKALANDILAR!

Ancak Alkoçlar ile Can Yaman’ın samimi anları yine basına sızdı. Instagram’da MagaGenius hesabı ünlü çiftin fotoğraflarını paylaşarak, “Can Yaman ile Aslışah Alkoçlar romantik bir ilişkiye başladılar diye duyduk. Fotoğraflar yeni. Ben artık hızlarına cidden yetişemiyorum. Hadi bakalım bu sefer de hayırlısı olsun” notunu düştü.