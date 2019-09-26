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  3. Can Yaman uyardı: Bunlar dolandırıcı itibar etmeyin

Can Yaman uyardı: Bunlar dolandırıcı itibar etmeyin

Can Yaman uyardı: Bunlar dolandırıcı itibar etmeyin

Can Yaman'ın başı bu aralar adına açılan sahte hesaplarla dertte. İtalya'da açılan sahte hesaplarda Can Yaman ile hayranlarını buluşturmak için para toplanıyor.

Can Yaman konu hakkında hayranlarını sosyal medya hesapları üzerinden uyardı. Yakışıklı oyuncu yapılan paylaşımların ekran görüntülerini yayınlayarak 'Bunlar dolandırıcı itibar etmeyin' dedi. Can Yaman İtalya ve Yunanistan'da bu hafta en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

CAN YAMAN ÜNLÜ TENİSÇİ İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Can Yaman, ‘2019’un en beğenilen erkek başrol oyuncusu’ seçildiği Yunanistan’da sevgi gösterileriyle karşılandı. Oyuncu, adına düzenlenen partide ünlü tenisçi Maria Sakkari ile de tanıştı.

Can Yamam, partide Türk dizilerini Yunanistan’da yayınlatan Victory Entertainment’ın sahibi Kostas Sakkaris’in kızı Maria Sakkari ile de tanışma fırsatı buldu. Profesyonel tenisçi olan Sakkari ile Can Yaman, uzun süre hem spor hem de Türk dizilerinden konuştu.

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