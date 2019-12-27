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  3. Can Yaman Türkiye'ye döndü! Olay yaratan 'libido' sözlerine ilk açıklama

Can Yaman Türkiye'ye döndü! Olay yaratan 'libido' sözlerine ilk açıklama

Can Yaman Türkiye'ye döndü! Olay yaratan 'libido' sözlerine ilk açıklama

Yaptığı açıklamalarla bir süredir eleştirilerin odağında olan Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra yapımcı Faruk Turgut'un talimatına uyarak İstanbul'dan uzaklaşmış ve Brezilya'da inzivaya çekilmişti.

Can Yaman, günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden oyuncu, olay yaratan açıklamaları sorulunca, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.

Öte yandan Yaman, 6 Ocak'ta vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.


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