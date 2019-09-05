Can Yaman sürprizi... Hangi diziyle ekrana gelecek?

'Erkenci Kuş' dizisiyle adından söz ettiren ve dünya çapında bir üne kavuşan Can Yaman'ın, rol alacağı yeni projede merak konusu oldu. Yaman hayranları oyuncunun ekrana ne kadar ara vereceğini merak ederken, bir an önce dönmesi de için de sosyal medyadan çağrılarda bulundu.

HANGİ DİZİYLE GERİ DÖNECEK?

Yapımcı Birol Güven bugün Can Yaman'la bir araya geldi ve Instagram sayfasına birlikte çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek altına "Neler olacak neler!!!" notunu düştü. Ayrıca Can Yaman da Instastory'den Güven'le aynı kareyi paylaşarak fanlarını merak içerisinde bıraktı.

SEKSENLERE Mİ DAHİL OLACAK?

Yakışıklı oyuncunun 2 yıl aranın ardından ekranlara yeniden döneceği açıklanan Seksenler'e dahil olacağı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise Birol Güven ile Can Yaman'ın bir sinema filmi için anlaşmaya vardıkları yönünde.