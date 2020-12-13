Can Yaman Özge Gürel'le oynadığı Bay Yanlış'ı unutamadı!

Büyük beklendiyle FOX TV'de ekranlara gelen, Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerinde oynadığı Bay Yanlış dizisi erken final yapmıştı.

Erkenci Kuş'la büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Ymaan için dizi bir hayal kırıklığı olan dizi bitse de yakışıklı oyuncunun yurt dışındaki hayranları için henüz bitmedi.

Gittiği ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan ve özellikle kadın hayranlarının sıkı takip ettiği Can Yaman sosyal medya paylaşımlarıyla 'Bay Yanlış' rüzgarını estirmeye devam ediyor.

Can Yaman'ın, dizinin bölümlerinden paylaştığı sahneler, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.